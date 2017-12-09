2017.08 // События / Ремонт дорог
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
4 августа на улицах Пролетарская и Жолудева, по которым проходит окружная дорога, начались ремонтные работы. В эти дни подрядчик – Угличское ДСУ ведёт подготовку к основному процессу – снимает верхний слой асфальта. Дорожники прошли по всей протяжённости трассы, выравнивая её поверхность посредством специальной техники. В некоторых местах дорожное полотно оказалось разрушенным до грунтового основания, и здесь пришлось делать подсыпку щебёночной смесью.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.08.17 // Зона особого внимания
- 2017.08 // События / Красиво жить!
- 2017.08 // События / Школы готовы?
- 2017.08 // События / Ремонт дорог
- 2017.08 // Специальный репортаж / Престольный праздник в Княжево
- 2017.08 // События / "Решаем вместе" на селе
- 2017.08 // События / Глава района встретился с жителями микрорайона Мирный
- 2017.08 // Специальный репортаж / Партнёр Углича – МИИТ