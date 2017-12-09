2017.08 // События / Ремонт дорог

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / Ремонт дорог
 2017.08 // События / Ремонт дорог
 2017.08 // События / Ремонт дорог

4 августа на улицах Пролетарская и Жолудева, по которым проходит окружная дорога, начались ремонтные работы. В эти дни подрядчик – Угличское ДСУ ведёт подготовку к основному процессу – снимает верхний слой асфальта. Дорожники прошли по всей протяжённости трассы, выравнивая её поверхность посредством специальной техники. В некоторых местах дорожное полотно оказалось разрушенным до грунтового основания, и здесь пришлось делать подсыпку щебёночной смесью.

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