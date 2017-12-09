2017.08 // События / Школы готовы?
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
4 учреждения дополнительного образования, 28 общеобразовательных и 11 дошкольных учреждений района проверены на готовность к новому учебному году. В состав приёмной комиссии под руководством заместителя Главы района по социальной политике вошли представители Управления образования, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Отдела внутренних дел.
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