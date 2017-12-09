2017.08 // События / Красиво жить!
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Заканчивается лето, а значит, пришло время подвести итоги традиционного муниципального смотра-конкурса «С любовью к родному городу». В нём приняли участие все, кто любит свой дом, свой сад, свою малую родину, кто украшает и облагораживает придомовые территории, чей труд ежедневно радует глаз.
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