2017.08 // События / Глава района встретился с жителями микрорайона Мирный
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин продолжает встречи с населением. 9 августа команда Администрации района и руководители всех жизнеобеспечивающих и социальных служб вели диалог с жителями микрорайона Мирный.
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