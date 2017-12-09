2017.08 // События / "Решаем вместе" на селе

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / "Решаем вместе" на селе
 2017.08 // События / "Решаем вместе" на селе
 2017.08 // События / "Решаем вместе" на селе

В Угличском районе, в рамках областного проекта «Решаем вместе», идёт благоустройство сельских территорий. Комиссия, в состав которой вошли представители Администрации, главы поселений и общественность, посетила объекты Головинского, Улейминского и Отрадновского поселений. Цель – оценить ход реализации проекта и подвести промежуточные итоги.

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