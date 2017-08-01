2017.08 // События / День физкультурника - 2017
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
День физкультурника отмечается в России с 1939 года. Приходится он на вторую субботу августа. По традиции, накануне праздника, в зале торжеств чествовали тренеров, инструкторов, педагогов, всех, для кого спорт стал частью жизни.
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