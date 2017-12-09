2017.08 // События / Поезд из Москвы прибывает...

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / Поезд из Москвы прибывает…
 2017.08 // События / Поезд из Москвы прибывает…
 2017.08 // События / Поезд из Москвы прибывает…

4 августа возобновилось железнодорожное сообщение Углич – Москва. Теперь угличане могут ездить в столицу на поезде Рыбинск – Москва. Прямой угличский поезд отменили 4 года назад, и всё это время властные структуры и общественность добивались его возвращения.

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