2017.08 // События / Отдыхать? Трудиться!
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Во время летних каникул многие школьники привычному отдыху предпочитают работу. Восьмиклассник Илья Логинов решил летом не прохлаждаться, а заняться реальным делом. Работая подсобным рабочим в МЦ «Солнечный», он убирает мусор, подметает территорию, наводит порядок внутри помещения.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.08.10 // Зона особого внимания
- 2017.08 // Наша усадьба / Любисток
- 2017.08 // События / Отдыхать? Трудиться!
- 2017.08 // События / Поезд из Москвы прибывает…
- 2017.08 // ЧАЙ/КОФЕ… / Сергей Кондаков
- 2017.08 // События / С Днём рождения, Цветочный!
- 2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный…"
- 2017.07 // События / Долгожданный подарок