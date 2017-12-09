2017.08 // События / С Днём рождения, Цветочный!
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В Цветочном отметили День рождения микрорайона. Торжественное мероприятие, посвящённое этому событию, прошло в Центре досуга. Местных жителей поздравили представители власти и другие почётные гости.
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