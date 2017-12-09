2017.07 // События / Город отмечает Юбилей

авторы: Оксана Олейникова, Марина Стрижова, Иван Туркин, Михаил Лабазов, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.07 // События / Город отмечает Юбилей
 2017.07 // События / Город отмечает Юбилей
 2017.07 // События / Город отмечает Юбилей

Углич отметил юбилейный День рождения. Праздник, посвящённый его 1080-летию, прошёл в новом формате и получился ярким, радостным и запоминающимся. Песни, танцы, угощения – это и многое другое ожидало горожан и заезжих гостей.

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