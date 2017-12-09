2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный..."

авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.

2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный…"
 2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный…"
 2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный…"

Накануне Дня города в самом сердце Углича, в Красной гостиной кремля, открылась выставка московской художницы Наталии Овсиенко. Представлено большое количество работ: авторские и коллекционные куклы, керамика и, конечно, живопись.

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