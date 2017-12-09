2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный..."
авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.
Накануне Дня города в самом сердце Углича, в Красной гостиной кремля, открылась выставка московской художницы Наталии Овсиенко. Представлено большое количество работ: авторские и коллекционные куклы, керамика и, конечно, живопись.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.07 // События / "Пытаясь сжать в мотив весь мир огромный…"
- 2017.07 // События / Долгожданный подарок
- 2017.07 // Спортивная панорама. Дайджест
- 2017.07.13 // Зона особого внимания
- 2017.07 // События / День города. Анонс
- 2017.07 // Специальный репортаж / Велопраздник в немецком посольстве
- 2017.07 // ЧАЙ/КОФЕ… / Полина Торопова
- 2017.07 // Наша усадьба / У природы нет плохой погоды…