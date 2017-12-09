2017.07 // События / До свидания, "Юность"!
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
«Ветер перемен», «Морские коты», «Викинги», «Волжский бриз», «Морская жемчужина», «Мореплаватели», «Тигрята» - семь бригантин объединились вместе в одну большую дружную команду. Новый сезон в этом году прошёл под названием «Алые паруса». Для более 200 мальчишек и девчонок были организованы разнообразные мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, дискотеки.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.07 // Наша усадьба / У природы нет плохой погоды…
- 2017.07 // События / До свидания, "Юность"!
- 2017.07.06 // Зона особого внимания
- 2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
- 2017.07 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 30 июня 2017 года
- 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
- 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
- 2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года