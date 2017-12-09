2017.07 // События / До свидания, "Юность"!

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.07 // События / До свидания, "Юность"!
 2017.07 // События / До свидания, "Юность"!
 2017.07 // События / До свидания, "Юность"!

«Ветер перемен», «Морские коты», «Викинги», «Волжский бриз», «Морская жемчужина», «Мореплаватели», «Тигрята» - семь бригантин объединились вместе в одну большую дружную команду. Новый сезон в этом году прошёл под названием «Алые паруса». Для более 200 мальчишек и девчонок были организованы разнообразные мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, дискотеки.

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