2017.07 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 30 июня 2017 года
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Состоялось внеочередное заседание Думы Угличского муниципального района. Депутаты утвердили изменения, которые были внесены в ранее принятые решения Думы. В их числе – бюджет района на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов, генеральные планы сельских поселений, Положение об Общественной Палате. Также на прошедшем заседании Думы был утверждён перечень недвижимого имущества, передаваемого на уровень поселений, и новая структура Администрации района. Её изменения заключаются в оптимизации управления и сокращении штатных единиц.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.07.06 // Зона особого внимания
- 2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
- 2017.07 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 30 июня 2017 года
- 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
- 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
- 2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года
- 2017.07 // События / Молодёжь – наша гордость
- 2017.06 // Спортивная панорама