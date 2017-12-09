2017.07 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 30 июня 2017 года

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Состоялось внеочередное заседание Думы Угличского муниципального района. Депутаты утвердили изменения, которые были внесены в ранее принятые решения Думы. В их числе – бюджет района на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов, генеральные планы сельских поселений, Положение об Общественной Палате. Также на прошедшем заседании Думы был утверждён перечень недвижимого имущества, передаваемого на уровень поселений, и новая структура Администрации района. Её изменения заключаются в оптимизации управления и сокращении штатных единиц.



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