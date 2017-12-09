2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
 2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
 2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"

Лето – это маленькая жизнь. Все его с нетерпением ждут, но особенно его ждут дети. Для них это время открытий и приключений, время интересных событий и встреч. Уже 12 лет подряд на базе Центра «Гармония» работает оздоровительный лагерь «Надежда» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Его особенность в том, что ребята не только отдыхают, укрепляют своё здоровье, но и получают социальную и психологическую помощь.

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