2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Лето – это маленькая жизнь. Все его с нетерпением ждут, но особенно его ждут дети. Для них это время открытий и приключений, время интересных событий и встреч. Уже 12 лет подряд на базе Центра «Гармония» работает оздоровительный лагерь «Надежда» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Его особенность в том, что ребята не только отдыхают, укрепляют своё здоровье, но и получают социальную и психологическую помощь.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.07.06 // Зона особого внимания
- 2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
- 2017.07 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 30 июня 2017 года
- 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
- 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
- 2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года
- 2017.07 // События / Молодёжь – наша гордость
- 2017.06 // Спортивная панорама