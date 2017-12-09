2017.07 // События / Молодёжь - наша гордость
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.
Традиционная встреча Главы района с молодёжным активом состоялась в рамках празднования Всероссийского Дня молодёжи. В зале торжеств собрались самые инициативные и талантливые, те, кому небезразлично будущее родного города, руководители и лидеры молодёжных общественных объединений, студенты, учащиеся школ, рабочая молодёжь.
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