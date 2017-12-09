2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года
 2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года
 2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года

Заседание Общественной Палаты состоялось в МЦ «Солнечный». Общественники рассмотрели вопрос состояния и перспективы развития физической культуры и спорта на территории Угличского муниципального района. Но прежде основательно проработали тему. Проанализировали сегодняшнюю ситуацию и точки роста совместно с Управлением физкультуры, спорта и молодёжной политики Администрации района и, создав специальную комиссию, ознакомились со спортивными объектами Углича. В результате на заседании была представлена полная информация по состоянию и перспективам развития физкультуры и спорта на территории района. В качестве основного докладчика выступила начальник Управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Администрации УМР Елена Калашникова.

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