2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Заседание Общественной Палаты состоялось в МЦ «Солнечный». Общественники рассмотрели вопрос состояния и перспективы развития физической культуры и спорта на территории Угличского муниципального района. Но прежде основательно проработали тему. Проанализировали сегодняшнюю ситуацию и точки роста совместно с Управлением физкультуры, спорта и молодёжной политики Администрации района и, создав специальную комиссию, ознакомились со спортивными объектами Углича. В результате на заседании была представлена полная информация по состоянию и перспективам развития физкультуры и спорта на территории района. В качестве основного докладчика выступила начальник Управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Администрации УМР Елена Калашникова.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
- 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
- 2017.07 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 29 июня 2017 года
- 2017.07 // События / Молодёжь – наша гордость
- 2017.06 // Спортивная панорама
- 2017.06.29 // Зона особого внимания
- 2017.06 // События / Да здравствует Берендей!
- 2017.06 // События / Берегите своё здоровье!