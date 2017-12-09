2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
27 июня отметил 60-летний Юбилей товарищ главный режиссёр – Сергей Яковлев. Концертная программа собрала в зрительном зале ДК несколько сотен счастливых глаз. Ещё бы, – не каждый день удаётся попасть на столь масштабный праздник.
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