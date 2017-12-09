2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!

авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.

2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!
 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!

27 июня отметил 60-летний Юбилей товарищ главный режиссёр – Сергей Яковлев. Концертная программа собрала в зрительном зале ДК несколько сотен счастливых глаз. Ещё бы, – не каждый день удаётся попасть на столь масштабный праздник.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.