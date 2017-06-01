2017.06 // События / Выпускной - 2017
авторы: Юлия Пятнова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
26 июня в Угличе отгремели школьные выпускные. Главным событием дня стал праздничный вечер во Дворце культуры. Первый вопрос виновникам торжества, – какие они, выпускники – 2017?
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