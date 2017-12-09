2017.06 // События / Рейд по спортивным объектам
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В повестке дня очередного заседания Общественной Палаты – состояние и развитие физической культуры и спорта в Угличском районе. Инициируя рассмотрение данного вопроса, общественники традиционно ознакомились с ситуацией непосредственно на местах. В рейде по спортивным объектам Углича приняли участие представители Общественной Палаты и Администрации района.
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