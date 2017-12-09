2017.06 // События / Берегите своё здоровье!
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В рамках программы «10 точек роста» реализуется проект «Здоровое лето». Главная его цель – донести до жителей региона, что здоровье – это самое главное и его нужно беречь. Как это сделать? Ответ на этот вопрос сегодня получили угличане.
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