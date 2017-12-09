2017.06 // События / Да здравствует Берендей!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
23 июня сельские школьники в десятый раз съехались в гости к лесному царю Берендею. В Улейминском сельском поселении прошёл первый этап X межпоселенческого фестиваля народного творчества «Во славу родного края!» – праздник «Да здравствует Берендей!».
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