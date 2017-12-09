2017.06 // События / Точка роста - туризм

авторы: Олеся Хазинова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Точка роста – туризм
 2017.06 // События / Точка роста – туризм
 2017.06 // События / Точка роста – туризм

Выездные заседания комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Думы ЯО проводятся ежегодно в летний период, когда особенно актуальны вопросы туристической сферы. На заседании, прошедшем в Угличе, обсуждались проекты, которые планируется реализовать в рамках новой федеральной целевой Программы. Такие как создание Центра развития туризма Ярославской области, регионального туристического Центра, продвижение продуктов и услуг отрасли. Поднимался важный для муниципалитетов вопрос полномочий, обсуждалась стратегия развития в масштабах страны, в рамках Золотого Кольца, отдельно в Ярославле и муниципальных образованиях.

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