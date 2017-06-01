2017.06 // События / День молодёжи - 2017
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В минувшую субботу Углич отметил День молодёжи. В этом году праздник прошёл в формате 3D. На главной площади города одновременно работали три площадки – рок, поп и стрит.
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