2017.06 // События / По реке нашей памяти...
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
День памяти и скорби, посвящённый началу Великой Отечественной войны, угличане с подачи молодого поколения начали отмечать уже 21 июня. В этот день волонтёры Победы из молодёжной общественной организации «МОГУ» впервые провели акцию «Река Памяти», предложив горожанам вспомнить своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной.
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