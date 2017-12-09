2017.06 // События / По реке нашей памяти...

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / По реке нашей памяти…
 2017.06 // События / По реке нашей памяти…
 2017.06 // События / По реке нашей памяти…

День памяти и скорби, посвящённый началу Великой Отечественной войны, угличане с подачи молодого поколения начали отмечать уже 21 июня. В этот день волонтёры Победы из молодёжной общественной организации «МОГУ» впервые провели акцию «Река Памяти», предложив горожанам вспомнить своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

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