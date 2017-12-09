2017.06 // События / День памяти и скорби
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
76-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны угличане по традиции отметили торжественным митингом. 22 июня у Обелиска Славы в Парке Победы представители власти, общественных ветеранских организаций, молодёжных объединений, учащиеся школ почтили память погибших в годы войны и возложили цветы к Вечному огню.
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