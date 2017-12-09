2017.06 // События / Грибная ферма
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Угличском районе будут выращивать шампиньоны. Это производство организовано на базе бывшей молочной фермы СПК «Угличский» в Улейминском сельском поселении. Съёмочная группа Угличского телевидения побывала там с участниками областного Дня фермера, который недавно проходил в нашем городе. Генеральный директор СПК «Угличский» Александр Исаев рассказал гостям и журналистам о планах хозяйства.
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