2017.06 // События / Грибная ферма

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Грибная ферма
 2017.06 // События / Грибная ферма
 2017.06 // События / Грибная ферма

В Угличском районе будут выращивать шампиньоны. Это производство организовано на базе бывшей молочной фермы СПК «Угличский» в Улейминском сельском поселении. Съёмочная группа Угличского телевидения побывала там с участниками областного Дня фермера, который недавно проходил в нашем городе. Генеральный директор СПК «Угличский» Александр Исаев рассказал гостям и журналистам о планах хозяйства.

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