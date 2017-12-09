2017.06 // События / X Всероссийский велофестиваль "Угличская верста"

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / X Всероссийский велофестиваль "Угличская верста"
 2017.06 // События / X Всероссийский велофестиваль "Угличская верста"
 2017.06 // События / X Всероссийский велофестиваль "Угличская верста"

С большим успехом прошёл X юбилейный велофестиваль «Угличская верста». В течение трёх дней, с 16 по 18 июня, около 300 велосипедистов из Германии, Сингапура, Норвегии, США, Англии и семнадцати городов девяти регионов России соревновались и наслаждались ездой на двухколёсном транспорте.

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