2017.06 // События / День фермера - 2017
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
14 июня в Угличе прошёл областной День фермера. Это мероприятие ежегодно проводит Ассоциация фермерских хозяйств и сельхозпредприятий Ярославской области в разных районах региона и собирает активистов частного сельхозпроизводства. Его участники знакомятся с передовым опытом коллег, обсуждают свои насущные проблемы и подводят итоги очередного года.
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