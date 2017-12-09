2017.06 // События / Юбилей Детского дома

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



Дружно, весело, по-семейному тепло и уютно прошёл праздник в Угличском Детском доме. Поводом стал 75-й юбилейный день рождения. Поздравить воспитанников и педагогов пришли выпускники и бывшие преподаватели Детского дома, а также представители областного Департамента образования, городской власти, различных предприятий, организаций и ведомств, волонтёры и социальные партнёры – те, кто на протяжении многих лет помогает детям, оставшимся без попечения родителей.



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