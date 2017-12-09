2017.06 // События / Первенство Ярославской области по судомодельному спорту

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Первенство Ярославской области по судомодельному спорту
 2017.06 // События / Первенство Ярославской области по судомодельному спорту
 2017.06 // События / Первенство Ярославской области по судомодельному спорту

10 июня военные и гражданские суда бороздили просторы левобережных прудов. Более 30 участников, от 7 лет и старше, из Ярославской и Костромской областей съехались в Углич на Первенство Ярославской области по судомодельному спорту.

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