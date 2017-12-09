2017.06 // События / Праздник русской берёзки
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Воронцовском клубе Отрадновского сельского поселения состоялся праздник русской берёзки и, не смотря на летнее время, здесь собрались около пятидесяти школьников разных возрастов. На Отрадноской земле это мероприятие проводится с 2009 года, и вот уже второй год подряд в самом отдалённом Ординском округе. Праздник русской берёзки в настоящее время является частью проекта «Традиций живая нить». Он был разработан в социально-культурном Центре поселения и получил грантовую поддержку Правительства Ярославской области в части организации летнего отдыха школьников. Проект включает в себя несколько мероприятий, которые знакомят детей с русскими народными традициями, и должен охватить максимальное число сельских школьников.
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