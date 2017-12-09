2017.06 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 13 июня 2017 года
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.
Состоялось внеочередное заседание Думы Угличского муниципального района. На нём депутаты утвердили исполнение бюджета за I квартал 2017 года и внесли изменения в Положение о муниципальной службе. Необходимость последних обусловили соответствующие изменения в федеральном и региональном законодательстве. На прошедшем заседании был избран новый заместитель председателя районной Думы. Депутаты единогласно проголосовали за Любовь Дгебуадзе, директора Центра социального обслуживания населения «Данко». Прежде обязанности заместителя председателя Думы исполняла Ольга Дружкова, перешедшая на муниципальную службу.
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