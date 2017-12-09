2017.06 // События / X Тютчевский фестиваль
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В Головинском поселении прошёл X Тютчевский фестиваль, а вместе с ним сбылась мечта его организаторов – юбилейное мероприятие удалось провести в селе Знаменское, в родовом имении Тютчевых.
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