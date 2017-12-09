2017.06 // События / ПДД для самых маленьких

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / ПДД для самых маленьких
 2017.06 // События / ПДД для самых маленьких
 2017.06 // События / ПДД для самых маленьких

Зелёный, жёлтый, красный – цвета светофора знает каждый ребёнок. Начиная с младшей группы, дети знакомятся с правилами дорожного движения. Дошкольное учреждение «Умка», помимо образовательных и оздоровительных программ, обязательно включает в план мероприятий занятия по изучению дорожной грамотности.

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