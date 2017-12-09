2017.06 // События / В последний путь...

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / В последний путь…
 2017.06 // События / В последний путь…
 2017.06 // События / В последний путь…

12 июня, в День России, угличане простились не просто с человеком, а с человеком-эпохой, достойным гражданином своей страны. После тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни Элеонора Михайловна Шереметьева. Проводить в последний путь, без преувеличения, выдающуюся личность пришли представители Правительства Ярославской области, руководство района, друзья, коллеги, простые угличане. Соболезнования родным и близким выразил врио Губернатора области Дмитрий Миронов.

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