2017.06 // События / Губернаторский Совет по туризму
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
7 июня в Угличе в музее гидроэнергетики состоялось заседание Губернаторского Совета на тему «Туриндустрия как драйвер развития Ярославской области». Место проведения мероприятия символично – Углич вошёл в ТОП 10-ти малых городов России, наиболее привлекательных для туристов. Музей гидроэнергетики – новый креативный проект, которому нет аналогов в мире, и это к тому, что врио Губернатора ЯО Дмитрий Миронов поставил задачу – вывести туристическую отрасль региона на новый уровень, делая ставку не только на традиционные направления.
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