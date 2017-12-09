2017.06 // События / Стипендии - достойным студентам
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Утверждён список получателей стипендий Главы Угличского МР. По решению экспертного совета в 2018 году ими станут пять студентов УИПК, обучающиеся по профессии «наладчик станков и оборудования в механообработке».
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