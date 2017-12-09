2017.06 // События / Губернаторские праймериз "Единой России"

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Губернаторские праймериз "Единой России"
 2017.06 // События / Губернаторские праймериз "Единой России"
 2017.06 // События / Губернаторские праймериз "Единой России"

7 июня в Угличе состоялась встреча секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» с кандидатами на выдвижение на выборы Губернатора Ярославской области. В ней приняли участие представители Угличского, Некоузского, Брейтовского, Мышкинского и Борисоглебского районов. За право участвовать в сентябрьских выборах от «Единой России» борются три кандидата – и.о. Губернатора ЯО Дмитрий Миронов, ректор Демидовского университета Александр Русаков и председатель Совета директоров ОАО «Ярославский шиноремонтный завод», депутат областной Думы Александр Кузьмин.

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