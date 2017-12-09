2017.06 // События / Губернаторские праймериз "Единой России"
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
7 июня в Угличе состоялась встреча секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» с кандидатами на выдвижение на выборы Губернатора Ярославской области. В ней приняли участие представители Угличского, Некоузского, Брейтовского, Мышкинского и Борисоглебского районов. За право участвовать в сентябрьских выборах от «Единой России» борются три кандидата – и.о. Губернатора ЯО Дмитрий Миронов, ректор Демидовского университета Александр Русаков и председатель Совета директоров ОАО «Ярославский шиноремонтный завод», депутат областной Думы Александр Кузьмин.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.06.08 // Зона особого внимания
- 2017.06 // События / Глава проверил "Юность"
- 2017.06 // События / Губернаторские праймериз "Единой России"
- 2017.06 // События / "Музыка души" Ксении Тихоновой
- 2017.06 // События / Грехов ручей привели в порядок
- 2017.06 // События / Глава района встретился с жителями микрорайона Солнечный
- 2017.06 // Отдыхай! / В путешествие – на велосипеде
- 2017.06 // События / День защиты детей