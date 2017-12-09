2017.06 // События / Глава проверил "Юность"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Детский оздоровительный Центр «Юность» активно готовится к началу нового сезона. Первая смена откроется 17 июня. Глава района Анатолий Курицин лично проверил подготовку учреждения к приёму детей.
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