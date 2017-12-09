2017.06 // События / Глава района встретился с жителями микрорайона Солнечный
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин встретился с жителями микрорайона Солнечный. В мероприятии традиционно участвовали заместители Главы и начальники управлений Администрации района, руководители социальных служб и правоохранительных органов. Встреча продолжалась более трёх часов, жители микрорайона озвучили все проблемные вопросы и, как отметили позже, получили на них ответы.
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