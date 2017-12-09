2017.06 // События / Грехов ручей привели в порядок

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Грехов ручей привели в порядок
 2017.06 // События / Грехов ручей привели в порядок
 2017.06 // События / Грехов ручей привели в порядок

Традиционный субботник состоялся на берегу Волги в районе Детского оздоровительного лагеря «Юность». Организовало его Управление агропромышленного комплекса Администрации района, приурочив мероприятие к Году экологии и ко Дню защиты окружающей среды, который отмечался 5 июня. В субботнике приняли участие организации уже несколько лет курирующие данную территорию – Управление эксплуатации Угличского водохранилища, Угличское лесничество, Администрация Улейминского сельского поселения и волонтёры.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.