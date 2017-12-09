2017.06 // События / Грехов ручей привели в порядок
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Традиционный субботник состоялся на берегу Волги в районе Детского оздоровительного лагеря «Юность». Организовало его Управление агропромышленного комплекса Администрации района, приурочив мероприятие к Году экологии и ко Дню защиты окружающей среды, который отмечался 5 июня. В субботнике приняли участие организации уже несколько лет курирующие данную территорию – Управление эксплуатации Угличского водохранилища, Угличское лесничество, Администрация Улейминского сельского поселения и волонтёры.
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