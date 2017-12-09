2017.06 // События / "Музыка души" Ксении Тихоновой
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
«Музыка души» - выставка под таким названием открылась в Доме дружбы. Представлены графические и живописные пейзажи, натюрморты, портреты. Автор работ – ярославская художница Ксения Тихонова.
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