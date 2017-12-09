2017.06 // События / Праймериз "Единой России"

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Праймериз "Единой России"
 2017.06 // События / Праймериз "Единой России"
 2017.06 // События / Праймериз "Единой России"

Предварительное голосование провело местное отделение партии «Единая Россия». Эта процедура определила рейтинг кандидатур для последующего выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты муниципального Совета городского поселения Углич IV созыва, выборы которого состоятся в сентябре этого года.

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