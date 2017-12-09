2017.06 // События / День защиты детей
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Весело и шумно в Угличе отметили День защиты детей и первый день лета. Из-за прохладной погоды торжество развернулось в стенах Дворца культуры. Для юных гостей были организованы концерт и большая развлекательная программа.
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