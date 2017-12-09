2017.06 // События / Обустроим город вместе!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Обустроим город вместе! Угличский ТИЦ впервые представил Главе района Анатолию Курицину проект «Городская мастерская». Он сформировался в процессе общения сотрудников ТИЦ с угличанами и различными местными сообществами на тему, как сделать город красивым и комфортным.
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