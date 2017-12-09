2017.06 // События / Украсили Углич "Иван да Марья"

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.06 // События / Украсили Углич "Иван да Марья"
 2017.06 // События / Украсили Углич "Иван да Марья"
 2017.06 // События / Украсили Углич "Иван да Марья"

У одного из старинных особняков на улице Островского прохожие обычно замедляют шаг. Кто-то целенаправленно заворачивает под вывеску магазина «Русский лён «Иван да Марья», но все, без исключения, обращают внимание на прилегающую территорию с выложенной дорожкой, клумбами, газонами и парковыми скульптурами.

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