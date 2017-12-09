2017.06 // События / Фестиваль "Святыни России"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В рамках декады «Благостина» прошёл региональный фестиваль детского художественного творчества «Святыни России». В этом году его участниками стали ребята из художественных школ Рыбинска, Данилова, Вологды, Углича.
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