2017.05 // События / День царевича Димитрия

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



В конце мая Углич традиционно отмечает День святого царевича Димитрия – главный православный детский праздник. 28 мая, как обычно в этот день, состоялась торжественная служба в Спасо-Преображенском соборе, которую возглавили епископ Переславский и Угличский Феодор и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. По окончании литургии по территории Кремля под колокольный звон всех церквей города прошёл крестный ход с частицей мощей и чтимой иконой святого благоверного царевича Димитрия.



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