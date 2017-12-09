2017.05 // События / День царевича Димитрия
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В конце мая Углич традиционно отмечает День святого царевича Димитрия – главный православный детский праздник. 28 мая, как обычно в этот день, состоялась торжественная служба в Спасо-Преображенском соборе, которую возглавили епископ Переславский и Угличский Феодор и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. По окончании литургии по территории Кремля под колокольный звон всех церквей города прошёл крестный ход с частицей мощей и чтимой иконой святого благоверного царевича Димитрия.
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