2017.05 // События / День царевича Димитрия

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.05 // События / День царевича Димитрия
 2017.05 // События / День царевича Димитрия
 2017.05 // События / День царевича Димитрия

В конце мая Углич традиционно отмечает День святого царевича Димитрия – главный православный детский праздник. 28 мая, как обычно в этот день, состоялась торжественная служба в Спасо-Преображенском соборе, которую возглавили епископ Переславский и Угличский Феодор и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. По окончании литургии по территории Кремля под колокольный звон всех церквей города прошёл крестный ход с частицей мощей и чтимой иконой святого благоверного царевича Димитрия.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.