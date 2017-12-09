2017.05 // События / Бюджет, ЖКХ, дела сельские...
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Бюджет, ЖКХ, дела сельские… а всего 28 вопросов были рассмотрены на очередном заседании Думы, которое прошло совместно с Общественной Палатой района.
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