2017.05 // События / Путешествие в прошлое Углича
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Путешествие в прошлое совершили угличские школьники. В течение учебного года учащиеся пятых классов участвовали в образовательной краеведческой программе «Углич – Родина моя». 24 мая в рамках декады «Благостина» на территории Кремля состоялся её финальный этап, который прошёл в форме игры.
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